Trump diz que estão a ser negociados contratos para "dividir" terras na Ucrânia

Em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, o Presidente reiterou ainda que é possível alcançar um cessar-fogo num futuro próximo.

"Penso que em breve teremos um cessar-fogo total e depois teremos um contrato. O contrato está a ser negociado neste momento. O contrato em termos de divisão da terra, etc., etc., está a ser negociado neste preciso momento", acrescentou.

Desde o seu regresso à Casa Branca, em 20 de janeiro, Trump rompeu com a posição que os Estados Unidos mantiveram durante o mandato do Presidente Joe Biden (2021-2025), que se baseava no apoio total à Ucrânia com sanções a Moscovo, envio de armas e a ideia de que qualquer acordo de paz tinha de ser negociado pelos ucranianos.

Trump deixou claro que quer acabar com o fornecimento de armas à Ucrânia e estabeleceu as suas próprias condições para um acordo de paz, ficando do lado de Moscovo em questões como a aspiração da Ucrânia a aderir à NATO ou o seu objetivo de recuperar todos os seus territórios.

Já em fevereiro, Trump afirmou que a adesão da Ucrânia à NATO é "impraticável" e considerou "improvável" que o país consiga recuperar todo o território que a Rússia lhe retirou desde 2014, incluindo a península da Crimeia.

As suas declarações de hoje surgem depois de ter falado por telefone esta semana com o Presidente russo Vladimir Putin e o Presidente ucraniano Volodymir Zelenski para tentar mediar a implementação de um cessar-fogo.

Estass declarações surgem depois de Trump, na quinta-feira, ter anunciado que os Estados Unidos vão assinar "muito rapidamente" um acordo com a Ucrânia sobre os minerais e as terras raras, que são muito procurados pelos norte-americanos, anunciou hoje o Presidente Donald Trump.

"Estamos a assinar acordos para libertar minerais, terras raras e muitas outras coisas em vários locais do mundo, incluindo a Ucrânia", sublinhou o chefe de Estado norte-americano durante uma cerimónia na Casa Branca.

"Uma das coisas que faremos muito rapidamente é concluir um acordo sobre as terras raras da Ucrânia, que são incrivelmente valiosas", acrescentou.