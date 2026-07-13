Trump diz que EUA vão controlar Estreito de Ormuz. Irão ameaça contra qualquer "interferência"

Teerão não permite que “EUA interfiram na gestão"

O porta-voz afirmou que qualquer cooperação ou apoio logístico aos EUA "será considerado um ato de guerra contra a soberania e a segurança nacional do Irão".

Após a segunda noite consecutiva de ataques contra o Irão, que voltaram a suspender a navegação no Estreito de Ormuz, o presidente norte-americano afirmou que os EUA se vão tornar "os guardiões" dessa importante via navegável., começou por declarar numa entrevista por telefone no programa "Fox & Friends" da Fox News.O bloqueio do estreito pelo Irão fez subir os preços da energia e aumentou as preocupações com a inflação global., disse ainda Trump. "Declarações que surgem após Teerão ter reforçado a posição sobre o Estreito de Ormuz, na sequência dos últimos ataques durante a noite passada."O Estreito de Ormuz é território nosso", afirmou a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão esta manhã, acrescentando que não permitirá que nenhum país "continue a interferência ilegal sobre ele".Entretanto, o Comando Central dos EUA já tinha insistido que "o Irão não controla" o estreito.Donald Trump insistiu ainda que Teerão voltou a quebrar o acordo que tinha firmado com Washington., prometeu.As forças armadas iranianas já reagiram e garantem que “não permitirão que os EUA interfiram na gestão do Estreito de Ormuz”., declarou um porta-voz do comando militar conjunto do Irão, citado pela imprensa iraniana.A mesma fonte adiantou que as forças armadas "lidariam de forma decisiva com qualquer perturbação ou insegurança à passagem de navios comerciais e petroleiros(...) fora das rotas designadas do Irão e sem a permissão das forças armadas"., disse ele.