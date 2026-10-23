Trump diz que EUA vão "tratar de Cuba" depois do Irão

“Vamos tratar de Cuba quando regressarmos do Irão. Depois, enviaremos o Marco Rubio para finalizar o acordo”, disse Donald Trump durante um comício na Flórida.





A Administração Trump declarou que o seu objetivo é mudar o governo comunista de Cuba.





No mês passado, o presidente dos EUA previu que Washington e Havana chegariam a um acordo e que, no seu entender, não seria necessária uma ação militar.





Cuba está sob forte pressão depois de os EUA terem imposto, no início deste ano, um bloqueio ao petróleo. Desde então, Cuba vive um cenário de escassez de combustível e de constantes apagões.





Washington mantém um embargo a Cuba há mais de 60 anos. A administração Trump tem intensificado a pressão sobre Havana, especialmente após uma operação militar norte-americana em janeiro contra o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.





O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba declarou, no mês passado, perante a Assembleia Geral da ONU, que Cuba estaria sempre aberta ao diálogo com Washington.