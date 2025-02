Donald Trump diz que falou com Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. A notícia é avançada pelo jornal The New York Post, que entrevistou o presidente americano. Trump diz que o homólogo partilhou com ele a vontade de "ver as pessoas pararem de morrer". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não confirma nem desmente a notícia.