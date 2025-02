Trump diz que liberdade de expressão está ameaçada na Europa

Questionado sobre o discurso de JD Vance na Conferência de Segurança de Munique, onde lamentou o declínio da liberdade de expressão no Velho Continente, Donald Trump reforçou: "A Europa está a perder o seu maravilhoso direito à liberdade de expressão".

"A Europa tem um grande problema de imigração", acrescentou o republicano.

No seu discurso em Munique, o vice-presidente norte-americano afirmou que a liberdade de expressão está a diminuir, sobretudo na Europa, criticando os aliados pela redução de valores partilhados com os Estados Unidos.

Lamentando "a perda dos valores europeus", Vance criticou os países por suprimirem "visões políticas alternativas" e perseguirem mensagens divergentes.

"A ameaça que mais me preocupa para a Europa é a ameaça interna representada pelo recuo da Europa em relação aos valores que partilha com os Estados Unidos", afirmou.

Segundo Vance, as regulamentações de Bruxelas sobre as redes sociais são um ataque à liberdade de expressão "num esforço para combater o que chamam de `discurso de ódio`", assim como as ações da polícia alemã, que acusou de perseguir indivíduos por "lançarem discursos antifeministas".

"Quando vemos tribunais europeus a anular eleições", disse Vance sobre a recente decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de rejeitar as alegações do candidato presidencial pró-russo da Roménia para validar a sua vitória eleitoral, "temos de nos perguntar se precisamos de fazer mais do que apenas falar de valores e começar a agir de acordo com eles".

Segundo sublinhou, se uma democracia for destruída por mensagens pagas por uma potência estrangeira é porque, "provavelmente, não era uma democracia muito forte".

No seu discurso, Vance mencionou em particular o caso da Roménia, onde a primeira volta das eleições presidenciais foi anulada pelo Tribunal Constitucional. O candidato de extrema-direita Calin Georgescu saiu inesperadamente na frente na sondagem com mais de 20% dos votos, fazendo campanha sobretudo na plataforma chinesa TikTok, que se suspeita ter sido manipulada.

Este discurso perante a elite mundial da diplomacia e da defesa deixou os líderes europeus "chocados" com esta "humilhação total", assegurou o deputado ucraniano Oleksiy Goncharenko, presente em Munique, na rede social X.

JD Vance criticou ainda a Suécia por condenar o camarada de Salwan Momika, um homem morto no final de Janeiro depois de irritar os países muçulmanos ao queimar cópias do Corão.

Contactado pela AFP, o ministro da Justiça sueco, Gunnar Strömmer, respondeu que a Suécia tem "uma das mais amplas proteções da liberdade de expressão do mundo", mas que não é "ilimitada".

O vice-presidente norte-americano assegurou, no entanto, que Donald Trump vai lutar para defender a liberdade de expressão, resumindo a situação com uma frase: "Em Washington, há um novo xerife na cidade".

O vice-presidente norte-americano pediu também hoje às autoridades europeias que contenham a imigração ilegal no continente, alegando que o eleitorado europeu não votou para abrir "comportas a milhões de imigrantes não investigados".