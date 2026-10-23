Trump diz que Musk restaurou o acesso à rede Starlink na Ucrânia

Musk tinha negado ser o responsável pela lentidão, que afeta a capacidade da Ucrânia de utilizar drones para atacar alvos russos em território ucraniano e de se defender contra ataques.



A administração Trump já tinha negado, anteriormente, ter orientado a empresa de Musk para restringir o acesso.

Interrupção divulgada a 14 de outubro

A Ucrânia utiliza tanto o serviço civil Starlink como o Starshield, uma versão mais segura, dependendo das necessidades de comunicação.

Na quarta-feira, a Comissão Europeia tinha solicitado à SpaceX que "restabelecesse, com urgência", o acesso pleno para a Ucrânia.

A Rússia bombardeou Kiev com mísseis balísticos, e a Ucrânia enviou centenas de drones em direção a Moscovo na quinta-feira, enquanto os lados em conflito mantinham uma enxurrada de ataques, apesar da mais recente iniciativa dos EUA para pôr fim à guerra. A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022.





c/agências

; isso não muda nada.", declarou o presidente norte-americano sobre Elon Musk, fundador da SpaceX, a empresa que opera a Starlink e a sua variante militar, a Starshield.Trump fez os comentários depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter declarado que a conectividade com a rede Starshield — orientada para uso militar e fornecida pelo sistema de satélites Starlink, de Musk — ainda não tinha sido totalmente restabelecida.O jornal acrescenta que as autoridades ucranianas e norte-americanas informaram que "o sistema funcionava de forma mais normal na quinta-feira, logo após a conversa". No entanto, "algumas autoridades ucranianas" sublinharam que o serviço "não estava totalmente restabelecido".Trump evitou comentar a notícia segundo a qual terá ligado a Musk a pedir a remoção das restrições ao serviço, mas afirmou: "No final, restabeleceu o acesso".Na semana passada,, utilizada pela Ucrânia em algumas das suas operações. Declarou que o sistema foi concebido para o Pentágono, sugerindo, por isso, que as restrições poderiam partir das forças armadas americanas.As restrições de conectividade ocorreram numa altura em que Trump pressionava Zelensky para que a Ucrânia interrompesse os ataques às refinarias de petróleo russas — ações que, segundo Trump, terão provocado a subida dos preços.Perante as eleições intercalares do próximo mês, Trump levantou algumas sanções contra a Rússia e fechou um acordo para importar gasóleo russo para o mercado norte-americano — uma medida criticada pela Ucrânia e pelos seus aliados europeus.Kiev queixou-se de restrições de ligação à Starshield, que é fundamental para o exército ucraniano face aos ataques russos. As forças ucranianas utilizam o sistema, em particular, para os seusintercetores e para ataques de médio alcance contra territórios ocupados pela Rússia.A guerra moderna depende, frequentemente, do uso de internet de alta velocidade para a operação eficaz deEm conferência de imprensa, disse que a velocidade "ainda não foi restabelecida para 400 [Mbps]", acrescentando: "Estamos a trabalhar nisso"."Aguardo um retorno do secretário de Estado norte-americano, [Marco] Rubio. Ele prometeu dar-me uma resposta com mais informações dentro de cerca de 48 horas", prosseguiu.A Ucrânia reportou, pela primeira vez, uma interrupção na partilha de informações de inteligência com os EUA no dia 14 de outubro.