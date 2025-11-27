Trump diz que responsável por balear membros da Guarda Nacional vai "pagar preço muito alto"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu hoje que o responsável pelo tiroteio que atingiu dois membros da Guarda Nacional, que ficaram gravemente feridos, perto da Casa Branca, em Washington, vai "pagar um preço muito alto".

"O animal que alvejou os dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora em hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, apesar de tudo, vai pagar um preço muito elevado", declarou o republicano na sua rede social, Truth Social.

"Deus abençoe a nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e polícias. Estas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos convosco", pode ler-se.

Pelo menos dois soldados da Guarda Nacional foram hoje atingidos a tiro perto da Casa Branca, em Washington, divulgou fonte policial da capital norte-americana à agência Associated Press (AP) sob condição de anonimato, acrescentando que um suspeito foi detido.

A secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, já tinha confirmado os dois feridos no tiroteio.

"Por favor, juntem-se a mim em oração pelos dois membros da Guarda Nacional que foram baleados há instantes em Washington, D.C.", frisou Noem, nas redes sociais.

Veículos de emergência foram vistos a dirigir-se para a área e pelo menos um helicóptero aterrou na zona.

Agentes do Serviço Secreto dos EUA e do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF, na sigla em inglês) estavam no local, enquanto as tropas da Guarda Nacional garantiam a segurança nas proximidades.

Um porta-voz da presidente da Câmara, Muriel Bowser, disse que as autoridades locais estão a monitorizar ativamente a situação.

A autarca estava na cidade quando o incidente ocorreu, enquanto o Presidente Donald Trump estava no seu campo de golfe em West Palm Beach, na Florida, de acordo com a AP.

"A Casa Branca está ciente e a monitorizar ativamente esta situação trágica. O presidente já foi informado", tinha garantido também a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Centenas de membros da Guarda Nacional do distrito de Columbia e de vários estados têm patrulhado a capital do país desde que o Presidente Donald Trump emitiu, em agosto, uma ordem de emergência para a capital, federalizando a força policial local e enviando a Guarda Nacional de oito estados e do distrito de Columbia.