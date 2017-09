Trump diz que sanções estão a provocar longas filas nas bombas de gasolina da Coreia do Norte

Jorge Almeida - RTP18 Set, 2017, 12:54 | Mundo

Um porta-voz da República da Coreia do Norte afirmou que quanto mais sanções houver contra a Coreia do Norte, mais depressa o país vai concluir o seu programa nuclear.



A mensagem foi transmitida pela KCNA, a agência de notícias estatal e governamental norte-coreana, no seguimento das novas sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na última sexta-feira.

Trump diz que as sanções começam a “morder” o regime

O presidente dos Estados Unidos escreveu num tweet no qual afirma que falou com o presidente da Coreia do Sul e que Moon Jae-In disse-lhe que já existem longas filas de trânsito nas bombas de gasolina de Pyongyang.



I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de setembro de 2017

Uma informação que deixou os especialistas internacionais relutantes por apenas uma escassa minoria de norte-coreanos, que trabalha para o Governo ou para as forças armadas, possuir viatura.É difícil dar números exatos mas estima-se que existam na Coreia do Norte entre 250 mil a 300 mil veículos, um número irrisório em comparação com os 20 milhões de automóveis que circulam na Coreia do Sul.De todo o modo, os especialistas internacionais acreditam que as sanções relativas à importação de petróleo irão refletir-se primeiro na população, ao nível da luz elétrica nas suas casas.Calcula-se que as novas sanções da ONU reduzam 30% das exportações de petróleo para o regime liderado por Kim Jon-un.O principal abastecimento de petróleo ao país é feito através de um oleoduto de trinta quilómetros proveniente da China e que termina numa refinaria junto à fronteira entre os dois países.“Mesmo que a China reduzisse para metade as suas exportações de petróleo para a Coreia do Norte, o regime iria responder com um corte de combustível para a população, sem impacto imediato no programa nuclear”, lê-se num relatório do Instituto Nautilis para a Segurança e Sustentabilidade , com sede na Califórnia, nos Estados Unidos.