Trump diz que tem "boa relação" com o México mas o Canadá "engana" os Estados Unidos

"É uma pergunta estranha para me fazerem aqui [na Irlanda, onde o Presidente dos Estados Unidos chegou este sábado]. Vamos ter uma excelente relação com o México. Temos realmente uma boa relação com o Canadá, mas o Canadá tem enganado os Estados Unidos há 50 anos", declarou o chefe de Estado.

Trump fez estas declarações quando um jornalista lhe perguntou se estava a considerar retirar-se do tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC), um acordo comercial que ele próprio negociou no seu primeiro mandato e que está em vigor desde 2020.

Enquanto que, em relação ao México, Trump limitou-se a destacar a "boa relação", sobre o Canadá afirmou que os Estados Unidos "não precisam dos seus produtos", que os canadianos "se têm aproveitado" dos agricultores norte-americanos, e que Otava "deseja desesperadamente chegar a um acordo" com Washington.

"Tal como o Irão, [o Canadá] deseja ardentemente chegar a um acordo. Simplesmente, não creio que estejam prontos. Mas o Canadá quer fazer um acordo. Espero que o Canadá aprecie estar na mesma frase que o Irão. É uma combinação muito interessante, o Canadá e o Irão. Mas o Canadá quer chegar a um acordo e o Irão quer um acordo", afirmou.

Estas declarações surgem depois de Trump ter afirmado, há uma semana, que o México não tem nada a oferecer aos Estados Unidos, além de "tamales picantes e tomates", embora depois explicado que não tenciona interromper a relação comercial porque se dá "muito bem" com a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum e o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, conversaram na passada quarta-feira numa reunião virtual, que o Governo mexicano classificou como uma "troca cordial" e "muito útil para as negociações comerciais entre ambos os países".

Em contrapartida, verifica-se uma escalada comercial entre os Estados Unidos e o Canadá, onde, na terça-feira, entraram em vigor novas tarifas de retaliação contra produtos norte-americanos devido às tarifas impostas por Washington, que respondeu com restrições adicionais aos bens canadianos.

"O Canadá deve tratar melhor os nossos agricultores e não pode cobrar-lhes direitos aduaneiros. Estavam a cobrar aos nossos agricultores direitos aduaneiros de 400% e muitas outras coisas. Por isso, quando essas medidas desaparecerem, estarão dispostos a livrar-se de todas elas e, provavelmente, [os Estados Unidos] chegarão a um acordo com o Canadá muito em breve", afirmou Trump.

APL // APL

Lusa/Fim