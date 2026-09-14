Mundo
Trump diz que Ucrânia e Rússia aceitaram não voltar a atacar infraestruturas energéticas
O presidente norte-americano adiantou esta segunda-feira que Kiev e Moscovo concordaram em não atacar alvos energéticos. Nos últimos dias, Donald Trump já tinha lançado críticas a Volodymyr Zelensky por este tipo de ataques, considerando que a Ucrânia estava "a prejudicar o mundo".
(em atualização)
"A Ucrânia concordou em não atacar alvos energéticos russos. A Rússia concordou em fazer o mesmo!", escreveu o presidente norte-americano na rede Truth Social.
Donald Trump acrescentou ainda que a culpa do aumento de preços dos combustíveis é da guerra na Ucrânia, e não o conflito no Médio Oriente.
"O aumento do preço dos combustíveis é causado principalmente pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não pela guerra no Irão", argumentou.
No domingo, o presidente norte-americano tinha pedido a Volodymyr Zelensky para "parar de destruir o combustível diesel na Rússia".
“Falámos com ele sobre isso. Há muitos outros alvos. Não atinjam o gasóleo. Isso está a prejudicar o mundo”, afirmou.