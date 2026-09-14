Trump diz que Ucrânia e Rússia aceitaram não voltar a atacar infraestruturas energéticas

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"A Ucrânia concordou em não atacar alvos energéticos russos. A Rússia concordou em fazer o mesmo!", escreveu o presidente norte-americano na rede Truth Social.













Donald Trump acrescentou ainda que a culpa do aumento de preços dos combustíveis é da guerra na Ucrânia, e não o conflito no Médio Oriente.





"O aumento do preço dos combustíveis é causado principalmente pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não pela guerra no Irão", argumentou.





o presidente norte-americano tinha pedido a Volodymyr Zelensky para "parar de destruir o combustível diesel na Rússia". No domingo





“Falámos com ele sobre isso. Há muitos outros alvos. Não atinjam o gasóleo. Isso está a prejudicar o mundo”, afirmou.

