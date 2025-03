Trump diz que vai divulgar 80 mil documentos inéditos sobre assassinato de John F. Kennedy

"Vamos divulgar os arquivos de JFK (...) Estão à espera disto há décadas, e durante a campanha eu disse que os iria divulgar, e sou um homem de palavra", destacou o presidente republicano aos jornalistas, durante uma visita ao Kennedy Center.

Trump frisou que os ficheiros seriam divulgados na íntegra, sem qualquer censura, e descreveu-os como "muito interessantes".

Em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva que desclassificava os ficheiros relacionados com os assassinatos do ex-presidente John F. Kennedy, do ex-procurador-geral Robert F. Kennedy e do ativista dos direitos civis Martin Luther King Jr.

Além disso, durante a sua campanha em 2024, Trump prometeu desclassificar os restantes documentos governamentais sobre a morte de Kennedy, que foi assassinado em 1963 pelo ex-fuzileiro norte-americano Lee Harvey Oswald.

O FBI (polícia federal) informou em meados de fevereiro que tinha descoberto mais de 2.400 novos documentos relacionados com o assassinato de Kennedy em 1963.

No domingo, o presidente norte-americano anunciou também que novos documentos sobre o caso Jeffrey Epstein seriam desclassificados.