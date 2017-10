Trump diz que Xi Jinping é o "Rei da China"

Jorge Almeida - RTP26 Out, 2017, 09:28 / atualizado em 26 Out, 2017, 11:03 | Mundo

Depois de Xi Jinping ter conseguido um segundo mandato no congresso do Partido Comunista da China, sem nenhum opositor, o Presidente dos Estados Unidos tratou de elogiar o homólogo chinês.



Numa entrevista à sua televisão preferida, a Fox News, Trump disse que “podem chamar-lhe o Rei da China” e que é “um homem poderoso”.



Num tweet deu conta que falou ao telefone com Xi Jinping para o felicitar e que conversaram sobre dois assuntos importantes, a Coreia do Norte e as relações comerciais entre os dois países.



Os dois líderes mundiais vão encontrar-se em novembro quando Donald Trump realizar uma visita de Estado à República Popular da China.





Spoke to President Xi of China to congratulate him on his extraordinary elevation. Also discussed NoKo & trade, two very important subjects! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de outubro de 2017

E depois de 2022?

A China tem a segunda maior economia do mundo, a seguir aos Estados Unidos, o seu o maior parceiro comercial. Com a escalada de tensão com a Coreia do Norte, Donald Trump sabe que uma solução para o problema tem que passar quase obrigatoriamente por Pequim.O Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, também felicitou o líder chinês. Na sua mensagem pode ler-se que a China “entrou no caminho da construção do socialismo com as características chinesas de uma nova era”.Depois de Xi Jinping receber um segundo mandato do congresso do partido único e o seu “pensamento” ter recebido um estatuto idêntico a Mao Tsé-tung, a questão é se o líder chinês, atualmente com 64 anos, pretende continuar a governar depois de 2022.Foram feitas cinco novas nomeações para o comité permanente do politburo, o órgão máximo do partido composto por sete membros.Era esperado que fossem nomeados Chen Miner, um protegido seu, e Hu Chunhua, ambos na casa dos 50 anos e vistos como possíveis sucessores.Mas a escolha recaiu em membros do partido que ultrapassam os 60 anos, sendo quase certo que daqui a cinco anos devem entrar na reforma.