Trump duplica fortuna para 5,1 mil milhões de dólares impulsionada pelas criptomoedas

Trump, de 78 anos, passou de um património líquido de cerca de 2,3 mil milhões de dólares na lista anterior da Forbes para mais do que duplicar esse valor até 2025, naquilo a que a revista chama "o período pós-presidencial mais lucrativo da história americana", para o qual os seus `fervorosos` apoiantes contribuíram.

Mais de metade da fortuna de Trump (2,6 mil milhões) é atribuída ao Trump Media & Technology Group, empresa-mãe da sua rede social Truth Social, descrita como `absurda` pelo seu fraco desempenho, mas na qual detém cerca de 60% do capital.

Além dos seus ativos imobiliários (1,1 mil milhões de dólares), como a Trump Tower, e dos seus clubes de golfe (1,1 mil milhões de dólares), como o Mar-a-Lago, o presidente tem 770 milhões de dólares em dinheiro de "vendas de criptomoedas pouco antes de regressar à Casa Branca", entre outras coisas.

Trump, cuja administração liderou uma mudança favorável em direção ao setor das criptomoedas, está envolvido em negócios como a World Liberty Financial com os seus filhos e é sócio do projeto de tokens "$TRUMP", que lhe rendeu milhões.

No entanto, o magnata tem passivos de mais de 500 milhões de dólares em decisões judiciais contra si, puníveis com multas, incluindo o processo de Nova Iorque em que o gabinete do procurador-geral do Estado acusou a sua empresa familiar de fraude.

A Forbes observa ainda que, entre as mais de 3.000 pessoas com património superior a mil milhões de dólares na lista de 2025, incluindo um recorde de 902 norte-americanos, há dez membros do governo, incluindo Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e um séquito de executivos alinhados com ele.

Elon Musk recuperou o título de pessoa mais rica do planeta, três anos depois de o ter perdido, segundo a lista Forbes 2025.

Musk, com uma fortuna de 342 mil milhões de dólares, é seguido pelo CEO da Meta Mark Zuckerberg, com 216 mil milhões de dólares e Jeff Bezos, fundador da Amazon, com um património líquido de 215 mil milhões de dólares.