Trump duvida de eventual reunião bilateral entre Putin e Zelensky

"Uma reunião entre os três poderia acontecer. Uma reunião entre os dois não tenho tanta certeza, mas acho que a reunião trilateral vai acontecer. Embora às vezes as pessoas não estejam preparadas para isso", referiu Trump, segundo noticiou no sábado o portal de notícias Daily Caller.

O dirigente norte-americano disse que talvez o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o homólogo russo, Vladimir Putin, "precisem de lutar um pouco mais" até encontrarem uma solução para a guerra.

Trump recorreu a uma metáfora que tem usado para ilustrar a relação entre Moscovo e Kiev no contexto da invasão russa da Ucrânia: "É como quando temos duas crianças num parque que não se suportam uma à outra e começam a lutar. Tentamos fazer com que parem, mas elas continuam a lutar até que se cansam e estão dispostas a parar. Por vezes, têm de passar por essa luta antes de conseguirem parar", descreveu.

O Presidente republicano sublinhou o elevado custo humano deste conflito, que não só "dura há demasiado tempo", mas também já custou muitas vidas.

Neste sentido, ofereceu-se para colaborar no processo de paz para a Ucrânia, consciente de que "eles [os ucranianos] de certa forma precisam disso", embora tenha sublinhado que a contribuição seria fundamentalmente a de oferecer apoio às potências europeias.

"Talvez possamos fazer alguma coisa. Gostaria de ver alguma coisa a ser feita. Não são os nossos soldados, mas todas as semanas morrem cinco a sete mil pessoas, na maioria jovens. Se eu pudesse parar isso e ter um avião a voar de vez em quando, seriam sobretudo os europeus, mas nós ajudávamos", acrescentou.

No âmbito dos esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia, a Casa Branca promoveu um possível encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, mas apesar de o líder ucraniano expressar vontade de dialogar com o russo, Moscovo não demonstrou até agora qualquer interesse em iniciar conversações com Kiev.

O exército russo controla atualmente cerca de 20% do território ucraniano.

O Kremlin exige que a Ucrânia se retire de certos territórios que continua a controlar parcialmente como condição prévia para o cessar das hostilidades. Kiev rejeita o plano.