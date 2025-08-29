"Trump é ativo russo". Declarações de Marcelo correm o mundo
Foto: Lusa
Marcelo Rebelo de Sousa classificou Donald Trump como um "ativo russo" e as declarações do presidente português estão a correr mundo. O assunto foi analisado na CNN internacional por um especialista em segurança e defesa, que afirma que já ouviu outros líderes europeus dizerem coisas idênticas, só que em privado.
No Brasil e na India também se fez disso manchete, e, naturalmente, muitos meios de comunicação na Ucrânia destacaram igualmente a afirmação do chefe de Estado português.
A declaração tem dois dias, foi proferida na Universidade de Verão do PSD.