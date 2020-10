Trump e Biden discutem pandemia em debates com eleitores

", disse o presidente dos Estados Unidos,, no canal de televisão NBC, num debate em direto, a partir de Miami, na Florida.", criticou, por seu turno,o candidato democrata no canal de televisão ABC, transmitido a partir de Filadélfia, na Pennsylvania.Os dois candidatos às eleições presidenciais de 3 de novembro participaram à mesma hora em dois programas televisivos com perguntas de eleitores, em substituição do debate proposto para o mesmo dia em formato virtual, que Trump recusou.Na semana passada, o bilionário republicano recusou participar no segundo debate da campanha, marcado para quinta-feira, quando os organizadores anunciaram que seria feito de forma virtual, como medida de precaução, caso Trump, que esteve infetado com covid-19, ainda estivesse contagioso.





Argumentos de Trump







", disse então o republicano.Trump mostrou-se tenso e irritado com as perguntas, especialmente sobre o porquê de usar tão pouco a máscara.", ironizou.O republicano também recusou condenar explicitamente o movimento de conspiração QAnon.", disse, antes de assegurar que concordava com as posições do movimento "contra a pedofilia".





Biden privilegia o diálogo







Em contraste, o candidato democrata, que lidera a corrida nas sondagens, respondeu às perguntas da audiência num registo muito mais calmo.É necessário "", disse a um eleitor que lhe perguntou como tencionava restaurar a "" na política norte-americana.Mais de 17,5 milhões de norte-americanos já votaram por correspondência ou em voto antecipado, com as sondagens a darem vantagem a Biden.O antigo vice-presidente democrata lidera por quase 10 pontos percentuais a média nacional das sondagens de opinião para as eleições presidenciais de 3 de novembro.

Um debate entre os dois candidatos está ainda agendado para 22 de outubro em Nashville, Tennessee.