Trump e Epstein. Justiça norte-americana quer divulgar dossier do caso Epstein

A notícia surge depois do pedido do presidente dos Estados Unidos, que anunciou na rede social Truth que nada será encontrado contra si, depois de divulgada uma alegada carta para Epstein.



Trump tem sido criticado pelos próprios apoiantes do movimento MAGA, que querem saber mais sobre o alegado envolvimento com Epstein, que foi condenado por liderar uma rede de exploração sexual de menores.



O presidente norte-americano também avançou com um processo contra o Wall Street Journal, alegando difamação. Trump pede 10 mil milhões de dólares, depois do jornal ter divulgado uma alegada carta que Trump enviou a Epstein pelo aniversário e que tem conteúdo sexual.



O jornal já garantiu que se vai defender.