Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump e o futuro de Gaza. "Decidirei o que acredito ser justo"
Donald Trump afirmou esta terça-feira, um dia após a cimeira em Sharm el-Sheikh, no Egito, que para o futuro de Gaza e dos palestinianos será feito aquilo que acredita ser o mais justo. Declarações feitas num avião com destino a Washington e depois de ter sido assinado o acordo para o cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
“Decidirei o que achar ser justo. Muitas pessoas são a favor da solução de um Estado, outras da solução de dois Estados. Teremos de ver”, explicou Donald Trump no regresso à Casa Branca, e garantiu que as decisões serão tomadas em consonância com outros países.“Não estou a falar de um Estado único, de dois Estados ou um Estado duplo mas sim da reconstrução de Gaza”, acrescentou o presidente norte-americano, de acordo com a AFP.
Estas declarações surgem um dia depois da viagem de Donald Trump a Israel, onde discursou no Knesset, o Parlamento israelita, enquanto se concretizavam os passos iniciais do plano de paz para o Médio Oriente.
O Hamas libertou e a entregou à Cruz Vermelha 20 reféns israelitas vivos.
Depois de ser aplaudido e elogiado em Israel, o presidente norte-americano viajou para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde assinou, com outras nações, o acordo de paz que estabelece um cessar-fogo na Faixa de Gaza.
O Hamas libertou e a entregou à Cruz Vermelha 20 reféns israelitas vivos.
Depois de ser aplaudido e elogiado em Israel, o presidente norte-americano viajou para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde assinou, com outras nações, o acordo de paz que estabelece um cessar-fogo na Faixa de Gaza.