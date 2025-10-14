Trump e o futuro de Gaza. "Decidirei o que acredito ser justo"

“Não estou a falar de um Estado único, de dois Estados ou um Estado duplo mas sim da reconstrução de Gaza”, acrescentou o presidente norte-americano, de acordo com a AFP.





Estas declarações surgem um dia depois da viagem de Donald Trump a Israel, onde discursou no Knesset, o Parlamento israelita, enquanto se concretizavam os passos iniciais do plano de paz para o Médio Oriente.



O Hamas libertou e a entregou à Cruz Vermelha 20 reféns israelitas vivos.



Depois de ser aplaudido e elogiado em Israel, o presidente norte-americano viajou para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde assinou, com outras nações, o acordo de paz que estabelece um cessar-fogo na Faixa de Gaza.



, explicou Donald Trump no regresso à Casa Branca, e garantiu que