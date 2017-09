Trump e presidente chinês ao telefone sobre Coreia do Norte

Jorge Almeida - RTP06 Set, 2017, 19:11 / atualizado em 06 Set, 2017, 19:12 | Mundo

A informação foi avançada pela Xinhua, a agência de notícias oficial do governo da República Popular da China.



Numa conversa telefónica entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, Xi Jiping relembrou que Pequim pretende resolver a questão nuclear norte coreana através de negociações para um acordo pacífico.



Sobre o mesmo tema, o presidente chinês disse estar comprometido com uma desnuclearização da Coreia do Norte.







Estas declarações não acrescentam nada de novo sobre a posição da China que é semelhante à da Rússia. Na terça-feira, Vladimir Putin disse que a “histeria militar” em torno do regime de Pyongyang pode levar a uma “catástrofe planetária”.



O presidente russo esteve reunido esta quarta-feira com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, à margem de uma cimeira económica em Vladivostok.







O líder sul coreano afirmou ser inevitável um corte de fornecimento de petróleo à Coreia do Norte e pediu a colaboração de Moscovo.

“Esgotar todas as vias da diplomacia”

Também recentemente o minsitro Defesa do Reino Unido, Michael Fallon, disse que acordou com o seu homólogo norte-americano, James Mattis, que é necessário esgotar todas as vias da diplomacia com a Coreia do Norte.