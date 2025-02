Trump e Putin. Estados Unidos e Rússia são as pátrias da direita nacionalista e tradicional

Vladimir Putin nasceu na União Soviética, um país comunista que já não existe. Apesar de Putin ter sido agente dos serviços secretos desse regime, nada tem de comunista.



O Rússia Unida, partido de Vladimir Putin, é uma formação nacionalista e conservadora que hoje domina a política russa e que defende o nacionalismo e patriotismo, promovendo a identidade nacional russa.



Putin defende acerrimamente os valores tradicionais ou conservadorismo tradicional baseado na defesa da família do casamento apenas entre homens e mulheres.



Forte defesa da religião, colocou deus na constituição da Rússia. Putin define-se como um homem religioso. Nada disto tem a ver com a União soviética nem com o marxismo leninismo.



O Rússia Unida é pela autoridade e liderança centralizada, estabilidade económica sob controlo do Estado e força militar e influência global.



O Partido Republicano de Trump é nacionalista - América Primeiro. Anti-imigração ilegal, defende a lei e ordem, é conservador - valores tradicionais -, defende a família tradicional, a religião e a liberdade religiosa.



O Partido Republicano posiciona-se contra a cultura woke - o Políticamente Correcto - e contra a política identitária progressista.



Defende uma forte liderança e o proteccionismo económico, daí estarmos a ouvir falar constantemente das tarifas que a América quer impor.



No plano internacional, a doutrina é paz pela força, fim dos conflitos e não intervenção em guerras, para o que é preciso ter Forças Armadas fortes.