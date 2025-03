Donald Trump e Vladimir Putin podem estar já por esta altura a falar ao telefone. O presidente norte-americano tem agendado há vários dias o contacto com o homólogo russo para a tarde desta terça-feira.

Vão discutir um eventual cessar-fogo e um acordo de paz com a Ucrânia.



Moscovo não adianta os temas que serão abordados nem as condições que vai apresentar para um entendimento.



Será por isso necessário aguardar pelo fim do telefonema para se saber o que se vai seguir.