Trump e Putin falaram sobre o fim da guerra na Ucrânia

Donald Trump anunciou que vai trabalhar imediatamente com Vladimir Putin para acabar com a guerra na Ucrânia.

O presidente americano teve uma longa conversa com o seu homólogo russo e o Kremlin anunciou que Putin convidou Trump a ir a Moscovo.



Volodymyr Zelensky já foi informado das conversas e afirmou ter tido um diálogo produtivo com Trump.



Em Bruxelas, o secretário da Defesa americano expôs o plano de paz dos Estados Unidos. Pete Hegseth afirmou ser irrealista o retorno das fronteiras a 2014 e excluiu a entrada da Ucrânia para a NATO e a colocação de forças americanas no terreno.



Os Estados Unidos tornaram claro que a maioria dos encargos de defesa deverão passar a ser assumidos pela Europa.