Trump e Xi. Intenções de cooperação e Inteligência Artificial

Durante o discurso, Xi Jiping afirmou que China e EUA têm “a responsabilidade de desenvolver e administrar a IA para o bem”.

“Tanto a China quanto os Estados Unidos são países líderes em Inteligência Artificial. Temos tanto a capacidade quanto a responsabilidade de desenvolver e administrar a IA para o bem, garantir que o seu desenvolvimento esteja sempre sob controlo humano e que sirva ao bem-estar das pessoas.”

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Depois de ouvir estas palavras, Trump acrescentou que “as decisões que tomarmos hoje nessas áreas podem promover a paz e a prosperidade durante décadas e décadas.”





Trump deixou entender que continua a opor-se a qualquer tipo de controlo humano.

As últimas semanas têm sido marcadas pelos apelos das próprias empresas para haver uma cooperação internacional no controlo da IA.





Depois de uma reunião bilateral, na quinta-feira, os dois líderes participaram num jantar com os principais executivos da área da tecnologia.No entanto,, o líder norte-americano reiterou, nas redes sociais, que quer manter a Inteligência ArtificialA presença de Xi Jiping em Washington transformou a ocasião naque os líderes das duas potências, em conjunto, osde que a Inteligência Artificial pode representar uma ameaça à Humanidade.