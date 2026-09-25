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Trump e Xi. Intenções de cooperação e Inteligência Artificial
Os presidentes dos Estados Unidos e da China admitem que pretendem cooperar para um "futuro comum". Os dois maiores rivais geopolíticos da atualidade, estiveram reunidos em Washington onde Xi Jinping afirmou que a Inteligência Artificial deve ficar sempre "sob controlo humano". Declarações que divergem de Trump que é contra o controlo da IA.
Depois de uma reunião bilateral, na quinta-feira, os dois líderes participaram num jantar com os principais executivos da área da tecnologia. Durante o discurso, Xi Jiping afirmou que China e EUA têm “a responsabilidade de desenvolver e administrar a IA para o bem”.
No entanto, antes do encontro com o presidente chinês, o líder norte-americano reiterou, nas redes sociais, que quer manter a Inteligência Artificial “exatamente onde ela está”. Trump deixou entender que continua a opor-se a qualquer tipo de controlo humano.
A presença de Xi Jiping em Washington transformou a ocasião na primeira vez que os líderes das duas potências comentaram, em conjunto, os alertas de que a Inteligência Artificial pode representar uma ameaça à Humanidade.
“Tanto a China quanto os Estados Unidos são países líderes em Inteligência Artificial. Temos tanto a capacidade quanto a responsabilidade de desenvolver e administrar a IA para o bem, garantir que o seu desenvolvimento esteja sempre sob controlo humano e que sirva ao bem-estar das pessoas.”
Foto: EPA
Depois de ouvir estas palavras, Trump acrescentou que “as decisões que tomarmos hoje nessas áreas podem promover a paz e a prosperidade durante décadas e décadas.”
As últimas semanas têm sido marcadas pelos apelos das próprias empresas para haver uma cooperação internacional no controlo da IA.