Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Donald Trump e Volodymyr Zelensky encontraram-se esta manhã no Vaticano, à margem do funeral do papa, e discutiram o acordo de paz. A reunião entre os dois presidentes aconteceu em plena Basílica de S. Pedro, depois de o enviado especial do presidente norte-americano se ter reunido com as autoridades russas no Kremlin.