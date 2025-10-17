Mundo
Trump e Zelensky respondem a questões antes de reunião na Casa Branca
Ao receber o presidente da Ucrânia esta sexta-feira, na Casa Branca, Donald Trump reafirmou o seu interesse em conseguir a paz e "salvar vidas". Evitou responder a perguntas diretas sobre o envio de mísseis Tomahawk a Kiev, respondendo que preferia "acabar com a guerra sem serem precisos" estes mísseis.
"Esta é uma guerra tecnológica", argumentou, referindo que Donald Trump precisa de drones e de outros mísseis, além dos Tomahawks. Zelensky acrescentou que quer trabalhar com Trump, para obter a ajuda necessária à Ucrânia e fortalecer a produção americana.
"Temos uma grande proposta com os nossos drones", afirmou, quando questionado se esta será uma proposta comercial ou de troca. "São drones muito bons", defendeu.