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Trump elogia "o mais formidável dos reis" no encerramento da visita de Carlos III

Trump elogia "o mais formidável dos reis" no encerramento da visita de Carlos III

O Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou hoje o monarca Carlos III do Reino Unido "o mais formidável dos reis", numa cerimónia de despedida na Casa Branca que concluiu a visita de Estado destinada a reforçar os laços bilaterais.

Lusa /
Aaron Schwartz - EPA

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"É um grande rei --- o mais formidável dos reis, na minha opinião", sublinhou Trump aos jornalistas quando o monarca britânico e a rainha Camila chegaram à Casa Branca.

"Pessoas incríveis. Precisamos de mais pessoas como eles no nosso país", acrescentou o Presidente norte-americano alguns minutos depois, enquanto o casal real se retirava após um aperto de mão e algumas palavras.

Fascinado pela monarquia e pelo seu cerimonial, Trump alude regularmente à ideia de se tornar rei.

Na terça-feira voltou a escrever na rede Truth Social que "sempre quis viver no Palácio de Buckingham".

A Casa Branca publicou uma fotografia sua com Carlos na sua conta no X com a legenda "DOIS REIS" e um pequeno `emoji` de uma coroa.

A visita de Estado, no ano do 250.º aniversário da independência norte-americana, ocorreu num momento em que a "relação especial" entre Londres e Washington atravessa turbulência, com Donald Trump a desaprovar as reservas expressas pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, relativamente à guerra no Irão e a sua recusa em permitir a utilização de bases britânicas durante os primeiros ataques aéreos norte-americanos contra Teerão.

O rei Carlos III e a rainha Camila visitaram hoje o Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores de Washington, antes de um encontro agendado com nativos norte-americanos.

O casal real parte ainda hoje para as Bermudas, território britânico no Oceano Atlântico.

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