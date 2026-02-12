Trump elogia procuradora-geral por o defender em audição polémica sobre Epstein

"A procuradora-geral Pam Bondi, sob intensa pressão dos lunáticos delirantes e radicais de esquerda que apoiam Trump, foi fantástica na audiência de ontem [quarta-feira] sobre a interminável saga de Jeffrey Epstein", escreveu Trump na sua plataforma de redes sociais, a Truth Social.

Durante a acesa discussão, na qual foi pressionada por vários membros do Congresso, a procuradora-geral insistiu que Trump não tinha conhecimento dos crimes do seu antigo amigo e defendeu as ações do seu gabinete, que divulgaram milhões de documentos relacionados com o caso após a aprovação de uma lei de transparência no Congresso.

"Não há provas de que Donald Trump tenha cometido qualquer crime", referiu Bondi às perguntas do democrata Ted Lieu sobre a presença de raparigas menores de idade em alguma festa frequentada pelo presidente e pelo falecido agressor sexual.

Na audição, Bondi lançou ainda ataques pessoais contra congressistas como o republicano Thomas Massie, coautor da lei que obrigou o Departamento de Justiça a divulgar os ficheiros de Epstein e um dos mais veementes defensores da transparência no caso, a quem chamou "político falhado".

Massie criticou duramente a procuradora pela divulgação inadvertida, por parte da justiça, da identidade das vítimas e pelo encobrimento da identidade de alegados cúmplices.

Na plataforma Truth Social, Trump reiterou hoje as suas críticas a Massie, chamando-lhe "perdedor e hipócrita", que, segundo ele, "se fez de tolo ontem [quarta-feira], lutando sem rumo por uma agenda desesperada de ódio e estupidez, como claramente demonstrado pela queda vertiginosa dos seus índices de aprovação em relação ao seu trabalho na grande comunidade do Kentucky".

"Ninguém se preocupava com Epstein enquanto ele era vivo. Só se preocuparam quando pensaram que ele poderia causar danos políticos a um presidente muito popular que salvou o nosso país da beira da extinção --- e muito rapidamente!", acrescentou.

Trump realçou que, "na verdade, esta tentativa dos democratas de desviar a atenção do tremendo sucesso republicano está a falhar espetacularmente".

Uma dúzia de vítimas de Epstein que compareceram no Capitólio na quarta-feira protagonizaram um dos momentos mais emocionantes, quando a democrata Pramila Jayapal pediu que levantassem a mão aqueles que ainda não tinham conseguido reunir-se com representantes do Departamento de Justiça, e todas se levantaram, enquanto Bondi lhes virava as costas.