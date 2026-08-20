Trump escolhe assessora da Casa Branca para agência de Alimentação e Medicamentos

Overton é vice-diretora do Conselho de Política Interna da Casa Branca, tendo trabalhado em várias iniciativas de saúde durante o segundo mandato de Trump, e tornou-se uma figura de confiança do governo e defensora dos objetivos do Presidente republicano.

Se o seu nome for confirmado pelo Senado, terá de equilibrar uma série de prioridades concorrentes, incluindo as de Trump, os interesses dos republicanos tradicionais contra a regulação e a postura anti-empresarial do secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

Esses desafios marcaram o mandato do anterior chefe da FDA, o médico Marty Makary, que se demitiu em maio, deixando projetos incompletos, nomeadamente sobre alimentos ultraprocessados, antidepressivos e vacinas contra a Covid-19.

Trump referiu-se à nova escolha para a FDA como "Dra. Heidi", numa publicação no Truth Social na quarta-feira, enaltecendo Overton como "uma estrela rock" inteligente e respeitada, capaz de levar a cabo as suas prioridades de tratamentos mais rápidos, inovação, preços mais baixos de medicamentos, além de mais vitórias para o movimento de Kennedy ("MAHA - Make America Healthy Again", "Tornar a América Novamente Saudável").

Kennedy, por seu lado, publicou na rede social X que Overton tem "argúcia excecional, profissionalismo, disciplina e um compromisso inabalável com o povo americano".

Nos últimos meses, Overton apareceu com o Presidente para anunciar grandes projetos, incluindo alguns dos seus acordos de "nação mais favorecida" com empresas farmacêuticas para baixar preços aos níveis de outros países desenvolvidos.

Esteve também no recente anúncio de encomenda de vacinas para dividir em três imunizações separadas a atual dose combinada contra sarampo, papeira e rubéola (MMR).