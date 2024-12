Trump escolhe empresário automóvel John Arrigo como embaixador em Portugal

"É uma grande honra para mim anunciar que John Arrigo será o próximo Embaixador dos Estados Unidos em Portugal", disse Trump na sua rede social Truth Social.



"John é um empresário de grande sucesso na indústria automóvel e um jogador campeão de golfe. Há mais de trinta anos que é um incrível líder empresarial em West Palm Beach [cidade da Flórida, no sudeste dos Estado Unidos] e é respeitado por todos", acrescentou o republicano.



"Conheço o John há muito tempo. Ele fará um trabalho incrível pelo nosso país e colocará sempre a América em primeiro lugar. Parabéns, John!", disse Trump.



Arrigo é um colaborador próximo do magnata pelo menos desde 2006, disse em 2018 o portal de notícias norte-americano BuzzFeed News.



De acordo com o perfil de Arrigo na rede social LinkedIn, o empresário foi durante mais de 35 anos vice-presidente do Arrigo Automotive Group, que opera em West Palm Beach, onde se localiza a residência de Trump, Mar-a-Lago.



Em 2019, Arrigo disse ao The Palm Beach Post que geria cinco stands automóveis no sul da Flórida juntamente com o irmão, Jim Arrigo, com cerca de 600 funcionários.