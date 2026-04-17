Trump espera chegar a acordo com Teerão "dentro de um ou dois dias"

Mais de 38.000 mulheres e raparigas foram mortas em Gaza entre outubro de 2023 e o final de 2025, vítimas da ofensiva militar de Israel no enclave palestiniano, denunciou hoje a ONU.

As mulheres e raparigas foram "vítimas dos bombardeamentos aéreos e das operações militares terrestres israelitas", declarou em Genebra a porta-voz da ONU Mulheres, Sofia Calltorp, citada pela agência de notícas France-Presse (AFP).

Num relatório divulgado na cidade suíça, a ONU precisou que morreram 22.000 mulheres e 16.000 raparigas na ofensiva israelita de represália pelos ataques em Israel de 07 de outubro de 2023, liderados pelo grupo extremista palestiniano Hamas.

O número "representa uma média de pelo menos 47 mulheres e raparigas mortas por dia", disse Calltorp.

Seis meses após a entrada em vigor cessar-fogo de outubro de 2025, as mulheres e raparigas de Gaza "continuam a enfrentar riscos graves e persistentes", alertou a ONU, também citada pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).

A organização disse ter informações de que apesar do cessar-fogo, "os assassínios de mulheres e raparigas continuaram durante os últimos meses, o que reflete que as ameaças à sua vida continuam presentes".

No relatório intitulado "O custo da guerra em Gaza sobre mulheres e raparigas", a ONU informou também que cerca de 11.000 mulheres e raparigas sofreram ferimentos que resultaram em incapacidade permanente.

O organismo advertiu que o número de vítimas "é provavelmente mais elevado", dado que "muitos corpos continuam presos sob os escombros".

O colapso dos sistemas de informação de saúde também "limitou de forma significativa" a documentação sobre as vítimas da guerra no enclave palestiniano, segundo a ONU.

"O impacto da guerra nas mulheres e nas raparigas foi devastador", afirmou a diretora regional da ONU Mulheres para os Estados Árabes, Moez Doraid.

Além do elevado número de mortos, Doraid disse que "a guerra transformou as famílias, e dezenas de milhares de lares são agora chefiados por mulheres".

"Muitas delas enfrentam maiores dificuldades económicas e riscos mais elevados, ao mesmo tempo que suportam a carga total do cuidado e da sobrevivência", disse.

Doraid defendeu a necessidade de uma "aplicação total" do cessar-fogo, com "um cumprimento estrito das suas cláusulas, respeito pelo Direito Internacional, reforço da prestação de contas e proteção de mulheres e raparigas".

Exigiu também o "acesso à ajuda humanitária necessária, sem restrições".

Para Doraid, as mulheres e as raparigas "devem estar no centro da resposta e da recuperação, além de contarem com uma participação significativa na construção da paz e na reconstrução" em Gaza.

O território sob controlo do Hamas desde 2007, em rutura com a Autoridade Palestiniana que governa parte da Cisjordânia, sofreu uma grande devastação e viu-se mergulhado numa profunda crise humanitária por causa da ofensiva israelita.

As autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas, elevaram na quinta-feira para mais de 765 os mortos desde o início do cessar-fogo, em vigor desde outubro passado.

Além disso, cifraram em cerca de 72.350 os mortos devido à ofensiva de Israel após os ataques de 07 de outubro de 2023.