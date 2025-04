Trump espera um acordo esta semana entre Moscovo e Kiev

"Esperemos que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo esta semana", escreveu Donald Trump.

"Ambos poderão então fazer bons negócios com os Estados Unidos da América em expansão e fazer uma fortuna!", acrescentou.

Uma publicação no mesmo dia em que Ucrânia e Rússia se acusaram mutuamente de manterem os ataques, apesar da trégua pascal de 30 horas anunciada no sábado por Vladimir Putin e aceite pelo seu homólogo Volodymyr Zelensky, que se ofereceu novamente para a prolongar.

Ao fim da tarde, o Presidente ucraniano afirmou que as forças russas tinham violado o cessar-fogo "mais de 2.000 vezes" desde o início da manhã, sublinhando no entanto que não tinham efetuado qualquer ataque aéreo hoje.

Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que os soldados ucranianos tentaram, sem sucesso, "atacar posições russas" nos setores de Sukha Balka e Bagatyr, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

As autoridades russas referiram igualmente as ações militares ucranianas contra as regiões fronteiriças russas de Bryansk, Kursk e Belgorod, nas quais "civis foram mortos ou feridos".

Relativamente ao cessar-fogo, que expira às 21:00 GMT (22:00 em Lisboa), o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse às agências noticiosas russas que Vladimir Putin não tinha "dado qualquer ordem" para o prolongar.