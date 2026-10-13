Trump está a ponderar a demissão da embaixadora na Grécia

"Estamos a pensar. Estamos descontentes", disse Trump, quando questionado sobre o assunto, na Casa Branca.

O destino desta ex-namorada do filho mais velho de Trump deve ser decidido rapidamente, apontou a CNN, no domingo.

Nos últimos dias, o Wall Street Journal publicou vários artigos embaraçosos para a antiga animadora da Fox News, que ganhou relevo no movimento de apoio a Trump, o dito `Make America Great Again`.

Segundo o diário, com imagens de écrã em apoio, Kimberly Guilfoyle falou durante meses com Eric Deters, um jurista e antigo candidato ao Congresso pelo Estado do Kentucky, que procurava uma ajuda do governo para resolver os seus problemas com o fisco.

Desde 2020, este rico financiador dos republicanos deu centenas de milhares de dólares à família Trump e apoiou o campo do candidato vencedor das presidenciais em 2024.

Mas o pedido feito em julho de 2025 por Kimberly Guilfoyle parece ser mais pessoal, com esta a pretender regularizar o saldo da sua carta de crédito: "Querido, preciso de que me faças isso hoje", escreveu.

Mas Eric Deters não deu seguimento ao pedido, argumentando que colocaria o seu casamento em risco, segundo o Wall Street Journal, que avançou que um advogado da embaixadora contestou a autenticidade das mensagens, sem mais detalhes.

Mais recentemente, o Wall Street Journal informou, no sábado, com base em registos, sobre conversas nas quais a embaixadora se gaba de viagens e estadias luxuosas pagas por ricos empresários gregos.

Em outra troca de mensagens, também citada por este jornal, ela exprime a sua fúria, com recurso a palavrões, por não ter sido convidada para um jantar do Forum Económico Mundial, em Davos, em janeiro.

A imprensa dos EUA também reproduziu nos últimos dias outros possíveis conflitos de interesse de Kimberly Guilfoyle, que também foi casada com o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.