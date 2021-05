Trump excluído do Facebook e do Instagram

Donald Trump foi temporariamente banido das redes sociais em janeiro, devido a suspeitas de incitamento à violência, após os seus apoiantes terem invadido o Capitólio enquanto o Congresso validava a vitória de Joe Biden.A decisão foi anunciada, esta quarta-feira, pelo recém-criado "Conselho de Supervisão", composto por um painel de peritos para julgar casos de moderação de conteúdos, após analisar a decisão tomada preventivamente em janeiro.

O organismo supervisor acredita, contudo, que "não é apropriado" que a rede social Facebook imponha uma "sanção com duração indefinida", pelo que pede que, nos próximos seis meses, a empresa "reconsidere a decisão arbitrária imposta a 7 de janeiro".





"O painel sustentou a decisão do Facebook tomada a 7 de janeiro de 2021 de restringir o então presidente dos EUA de aceder à publicação de conteúdos na sua página no Facebook e conta no Instagram. No entanto, não foi apropriado da parte do Facebook impor a penalização indeterminada e não prevista de suspensão por tempo indefinido", indica o Conselho de Supervisão num comunicado

O conselho supervisor concordou que as mensagens divulgadas por Donald Trump no início de janeiro "violaram gravemente" os padrões de conteúdo das redes sociais Facebook e Instagram, referindo-se às mensagens que o ex-presidente colocou na véspera e durante a invasão do Capitólio pelos seus apoiantes, a 6 de janeiro, ação que provocou várias mortes e feridos.



No dia seguinte, o Facebook decidiu suspender a conta de Donald Trump por tempo indeterminado, alegando que o ex-presidente tinha apelado à violência através das redes sociais.



Esta quarta-feira, o Conselho de Supervisão - um organismo semi-independente cujas decisões são vinculativas - determinou que o antigo inquilino da Casa Branca "criou um ambiente em que um sério risco de violência era possível" com os seus comentários a 6 de janeiro, confirmando que Trump continuará sem poder publicar nas suas contas de Facebook e Instagram.



"No momento da publicação das mensagens de Donald Trump, houve um risco claro e imediato de dano e as suas palavras de apoio aos envolvidos nos distúrbios legitimaram as suas ações violentas", concluiu o conselho.

O organismo concordou ainda que Trump exerceu forte influência no comportamento dos seus apoiantes no momento da invasão do Capitólio.



"O alcance dos seus 'posts' foi significativo, com 35 milhões de seguidores no Facebook e 24 milhões no Instagram", acrescentou o conselho, fazendo recomendações à empresa que gere as redes sociais para que "desenvolva políticas claras, necessárias e proporcionais que promovam a segurança pública e respeitem a liberdade de expressão".





Este conselho supervisor é composto por académicos e figuras com notoriedade nas áreas sociais e políticas e tem a capacidade de contrariar decisões tomadas ao mais alto nível na rede social, incluindo do próprio fundador, Mark Zuckerberg, assegura a empresa.



