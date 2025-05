Trump fala em "passo de boa-fé". Hamas vai libertar refém israelo-americano

“Esperemos que este seja o primeiro dos passos finais necessários para pôr fim a este conflito brutal. Aguardo com grande expetativa esse dia de celebração”, acrescentou.

Netanyahu garante que guerra vai continuar

"As negociações continuarão a decorrer debaixo de fogo, durante os preparativos para a intensificação dos combates", afirmou o seu gabinete em comunicado, acrescentando que a pressão militar forçou o Hamas a efetuar a libertação.

Segundo um comunicado do gabinete de Netanyahu, os Estados Unidos informaram Israel da intenção do Hamas de libertar o refém israelo-norte-americano e que deveriam seguir-se negociações para a libertação dos outros reféns.A Administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha já mencionado que libertar Edan Alexander era uma "prioridade máxima".Trump confirmou, entretanto, a libertação do refém na sua rede Truth Social.“Tenho o prazer de anunciar que Edan Alexander, um cidadão americano mantido como refém desde outubro de 2023, está a regressar a casa, para junto da sua família. Estou grato a todos os envolvidos na concretização desta notícia monumental”, anunciou.O presidente norte-americano escreveu ainda queO primeiro-ministro de Israel veio, por seu lado, esclarecer que não esteve envolvido em qualquer negociação com o Hamas sobre um cessar-fogo ou a libertação de prisioneiros.Benjamin Netanyahu explicou quee adiantou que as forças israelitas vão continuar os preparativos recentemente anunciados para intensificar as operações no local.A notícia inesperada das conversações entre o Hamas e os Estados Unidos surgiu pouco antes de Trump partir para uma visita ao Golfo que não inclui uma paragem em Israel.No domingo, o Hamas disse ter falado com os Estados Unidos e concordado em libertar Alexander, uma medida que os principais mediadores árabes, Catar e Egito, consideraramEm comunicado, a família de Alexander agradeceu a Trump e ao seu enviado especial Steve Witkoff, dizendo esperar que a decisão abra caminho à libertação dos outros reféns, dos quais apenas 21 se acredita estarem vivos.