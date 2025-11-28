Trump falou com Maduro por telefone para marcar reunião avança New York Times

A chamada, na semana passada, incluiu o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e não resultou em planos concretos para o encontro, acrescentou o jornal nova-iorquino citando fontes anónimas, sem mais detalhes sobre o que foi discutido entre os dois líderes.

A conversa ocorreu "dias antes" de o Departamento de Estado designar como terrorista, na segunda-feira, o chamado Cartel dos Sóis, associado à liderança do regime da Venezuela, que rejeita a ligação.

Nem o Governo dos Estados Unidos, nem o da Venezuela comentaram até agora a notícia sobre a alegada chamada, embora também não a tenham negado.

A conversa é divulgada um dia depois do aviso de Trump de que as Forças Armadas "começarão muito em breve" a deter os "traficantes de droga da Venezuela" por terra, após as operações no mar, nas quais bombardearam mais de 20 lanchas e mataram mais de 80 pessoas.

"Começaremos a detê-los por terra. Além disso, por terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve. Avisámo-los para que deixem de enviar veneno para o nosso país", afirmou Trump numa chamada no dia de Ação de Graças com militares.

Apesar deste aviso, Trump indicou na terça-feira que "poderia falar [com Maduro] para salvar muitas vidas".

Uma conversa que para Caracas, segundo o procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, seria "bem-vinda".

O anúncio das discussões com Maduro ocorre após relatos da imprensa norte-americana em outubro sobre supostas negociações que o Governo da Venezuela terá procurado com o governo Trump.

O jornal Miami Herald relatou que a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez, propôs a Washington liderar um governo de transição sem Maduro.

O The New York Times afirmou que Caracas ofereceu a Washington abrir às empresas norte-americanas a exploração do seu petróleo e ouro e redirecionar da China para a América do Norte as suas exportações de combustíveis.

A tensão tem vindo a crescer entre a Venezuela e os Estados Unidos, que desde 16 de novembro posicionaram nas Caraíbas o USS Gerald R. Ford, o seu maior porta-aviões, e na segunda-feira realizaram demonstrações de ataque com os seus aviões bombardeiros B-52H.