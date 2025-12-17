Trump faz declaração à nação em horário nobre na quarta-feira

Esta será uma oportunidade para defender a sua agenda perante sondagens negativas sobre as suas políticas económicas, noticiou a agência Europa Press.

"Compatriotas: Farei um discurso à nação amanhã (quarta-feira) à noite, em direto da Casa Branca, às 21:00 (02:00 de quinta-feira em Lisboa). Espero `vê-los` lá. Foi um grande ano para o nosso país, e o melhor ainda está para vir", declarou numa mensagem publicada na sua rede social, a Truth Social.

Trump passou o seu primeiro ano no cargo a reestruturar os laços económicos e de segurança nacional dos Estados Unidos, impondo tarifas aos parceiros comerciais e entrando em conflito com aliados como a União Europeia e a NATO sobre as despesas de defesa e sobre como travar a guerra da Rússia na Ucrânia.

A nível interno, testou os limites do poder executivo, pressionando para uma reestruturação governamental através de reduções de pessoal e cortes no orçamento.

Procurou também cumprir as suas promessas de campanha sobre a imigração, realizando deportações em massa e restringindo as vias legais de entrada no país.

O inquilino da Casa Branca viu os seus índices de aprovação descer em questões-chave, à medida que os indicadores económicos apontam para um crescimento salarial mais lento e para um aumento do custo de vida das famílias, segundo a agência de notícias Bloomberg.