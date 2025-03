Trump faz "último aviso" a Hamas para libertar reféns

As ameaças de Trump foram feitas poucas horas depois de a Casa Branca confirmar que os Estados Unidos mantiveram contactos diretos com o Hamas, que Washington cataloga como organização terrorista, indicando que as autoridades israelitas foram consultadas sobre estas conversações relacionadas com a próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Numa mensagem nas redes sociais Truth, Trump ordenou ao Hamas para que devolva "imediatamente" os reféns e os corpos que está a reter, frisando que este era o "aviso final".

"Vou enviar a Israel tudo o que eles precisam para terminar o trabalho, nenhum membro do Hamas estará a salvo se não fizerem o que eu digo", ameaçou.

"Quanto aos líderes (do Hamas), agora é o momento de deixarem Gaza, enquanto ainda podem", adiantou.

Estendeu as ameaças ao próprio "povo de Gaza": "Se esconderem reféns, estão mortos".

"Tomem uma decisão inteligente. Libertem os reféns agora, ou haverá um inferno para pagar mais tarde", publicou Trump.

O diálogo direto de Washington com o Hamas, revelado pelo `site` Axios, foi confirmado pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que justificou esta abordagem com o Hamas com a tentativa de por fim à guerra na Faixa de Gaza.

Leavitt informou que o enviado especial norte-americano para assuntos dos reféns, Adam Boehler, "está envolvido nestas negociações" e que, nessa medida, "tem autoridade para falar com qualquer pessoa", indicando ainda que a parte israelita foi consultada.

De acordo com o Axios, citando duas fontes com conhecimento direto das negociações, as reuniões entre Boehler e representantes do Hamas tiveram lugar em Doha nas últimas semanas.

O Hamas já confirmou estes contactos e Israel também corroborou as consultas de Washington a este respeito.

As negociações centraram-se na libertação de reféns norte-americanos em posse do Hamas, embora também tenha sido discutido um acordo mais amplo para libertar todos aqueles que ainda estão detidos na Faixa de Gaza e um entendimento para pôr fim à guerra, de acordo com as fontes citadas pelo Axios.

A confirmação surge depois de o grupo palestiniano ter rejeitado no sábado a proposta dos Estados Unidos, um dos três países mediadores nas negociações, de prolongar a primeira fase do acordo até ao final do Ramadão em troca da libertação dos restantes reféns.

Israel confirmou igualmente que ter recebido informações do diálogo de Washington com o Hamas.

Israel prometeu destruir o Hamas e lançou uma ofensiva devastadora na Faixa de Gaza, após o ataque de violência e escala sem precedentes realizado em 07 de outubro de 2023 por combatentes do grupo islamita palestiniano, que se introduziram no sul do território israelita, onde fizeram mais de 1.200 mortos e 250 reféns.

A operação de retaliação israelita no enclave palestiniano provocou por sua vez acima de 48 mil mortos, na maioria civis, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, e mergulhou o território numa grave crise humanitária.

Após 15 meses de guerra que destruiu grande parte da Faixa de Gaza, Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo, com a mediação de Qatar, Egito e Estados Unidos, cuja primeira fase entrou em vigor em 19 de janeiro e terminou no sábado.

Durante a primeira fase, o Hamas entregou 33 reféns e Israel libertou cerca de 1.800 palestinianos das suas cadeias.

Israel também permitiu o reforço da ajuda humanitária na Faixa de Gaza antes de a bloquear no domingo, alegando que estava a beneficiar o Hamas.

As autoridades israelitas exigem a "desmilitarização total" da Faixa de Gaza, a saída do Hamas do território e a recuperação dos últimos reféns antes de passar à segunda fase.

O Hamas recusa-se a aceitar a próxima etapa, que deveria conduzir a um cessar-fogo permanente, e insiste em permanecer na Faixa de Gaza, onde assumiu o poder em 2007. Uma terceira fase deverá ser dedicada à reconstrução do enclave.