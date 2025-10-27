Trump felicita Milei por "vitória esmagadora" nas legislativas da Argentina

"Parabéns ao Presidente Javier Milei pela sua vitória esmagadora na Argentina. Ele está a fazer um excelente trabalho! O povo argentino justificou a nossa confiança nele", escreveu Trump na rede social que detém, a Truth Social, enquanto se encontra a caminho do Japão.

O Presidente argentino, Javier Milei, obteve no domingo forte apoio eleitoral nas eleições legislativas, que lhe permitiram obter uma posição fundamental no parlamento para avançar com reformas e aprofundar o plano de ajustamento que tem vindo a promover desde dezembro de 2023.

O partido do Presidente, La Libertad Avanza, obteve cerca de 40% dos votos e aumentou significativamente a representação no Congresso: passou de 37 para 93 lugares na Câmara dos Deputados (câmara baixa) - de um total de 257 - e de seis para 19 lugares no Senado (câmara alta) - de um total de 72.

Milei e Trump encontraram-se em meados de outubro em Washington, altura em que o norte-americano apoiou explicitamente o líder argentino na corrida para as eleições legislativas de domingo.

Trump disse que apoia Milei porque é importante "que uma grande filosofia conquiste um grande país", e que outros estados da América Latina sigam o caminho do movimento ultra libertário do Presidente argentino.

Milei agradeceu a Trump a ajuda Governo norte-americano, que comprou pesos e abriu uma linha de `swap` cambial para injetar liquidez em dólares na economia argentina, no valor de até 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros).