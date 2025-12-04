Trump garante que vai divulgar vídeo de segundo ataque a lancha nas Caraíbas
Donald Trump assegurou na quarta-feira que vai divulgar um segundo vídeo do polémico ataque que os norte-americanos fizeram em 2 de setembro a uma lancha que garantiram que transportava droga.
Na altura, dois sobreviventes do primeiro ataque à embarcação foram abatidos durante um segundo ataque.
"Não sei o que é que têm (no Pentágono), mas, seja o que for, sem dúvida que o vão publicar. Mas não há problema", disse Trump, em resposta a jornalistas.
Este segundo ataque vai ser investigado pelo Congresso, dada a possibilidade de constituir um crime de guerra.
O governo de Trump divulgou as imagens do primeiro ataque, mas não as do segundo.
Questionado se apoia a decisão de matar sobreviventes, Trump disse: "Apoio a decisão de destruir os botes e quem quer que seja que os pilote".
Depois de minimizar o ocorrido, elogiou os ditos benefícios que a campanha militar está a trazer para os EUA. As drogas que entram por mar diminuíram "em 91% graças aos ataques contra as embarcações".
O Pentágono confirmou esta semana que já foram feitos 21 ataques a estas embarcações, que causaram 82 mortes no sul das Caraíbas e no Pacífico Oriental.
A Casa Blanca liga as embarcações a grupos criminosos com origem nas Venezuela, aos quais classificou como criminosos, em contexto de grande mobilização militar para as Caraíbas e crescente pressão sobre o governo de Nicolas Maduro.