Trump garante que vai divulgar vídeo de segundo ataque a lancha nas Caraíbas

Na altura, dois sobreviventes do primeiro ataque à embarcação foram abatidos durante um segundo ataque.

"Não sei o que é que têm (no Pentágono), mas, seja o que for, sem dúvida que o vão publicar. Mas não há problema", disse Trump, em resposta a jornalistas.

Este segundo ataque vai ser investigado pelo Congresso, dada a possibilidade de constituir um crime de guerra.

O governo de Trump divulgou as imagens do primeiro ataque, mas não as do segundo.

Questionado se apoia a decisão de matar sobreviventes, Trump disse: "Apoio a decisão de destruir os botes e quem quer que seja que os pilote".

Depois de minimizar o ocorrido, elogiou os ditos benefícios que a campanha militar está a trazer para os EUA. As drogas que entram por mar diminuíram "em 91% graças aos ataques contra as embarcações".

O Pentágono confirmou esta semana que já foram feitos 21 ataques a estas embarcações, que causaram 82 mortes no sul das Caraíbas e no Pacífico Oriental.

A Casa Blanca liga as embarcações a grupos criminosos com origem nas Venezuela, aos quais classificou como criminosos, em contexto de grande mobilização militar para as Caraíbas e crescente pressão sobre o governo de Nicolas Maduro.