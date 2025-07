Trump inicia visita privada à Escócia

Durante a visita, que deverá prolongar-se até terça-feira, o bilionário republicano de 79 anos vai inaugurar o terceiro campo de golfe detido pela "holding" familiar Trump na Escócia, a terra natal da mãe do governante.



Na agenda de Trump, está prevista igualmente uma reunião com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, cujos detalhes ainda não são conhecidos, bem como um encontro com o primeiro-ministro da Escócia, John Swinney.



Donald Trump regressa ao Reino Unido em setembro para uma visita de Estado.



Em maio passado, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo comercial, em plena guerra tarifária imposta por Washington, mas Londres tem manifestado alguma preocupação com a vontade já expressa por Trump de querer aperfeiçoar o documento.