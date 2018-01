Trump insiste na construção do muro entre EUA e México

Jorge Almeida - RTP09 Jan, 2018, 19:52 / atualizado em 09 Jan, 2018, 20:02 | Mundo

“Se não existe um muro, não existe segurança”, são as últimas palavras de Trump sobre a questão da imigração nos Estados Unidos.



O Presidente referiu na Casa Branca que pretende uma solução bipartidária, entre republicanos e democratas, para proteger milhares de jovens imigrantes indocumentados da deportação dos Estados Unidos.



Cifra-se em setecentos mil o número de emigrantes que se encontram nesta situação, inseridos no programa DACA, que termina no próximo mês de março.



Os principais líderes do congresso não participaram na reunião na Casa Branca, mas estiveram presentes legisladores de ambos os partidos, como os republicanos John Cornyn e Tom Cotton e o democrata Dick Durbin.



Ambos os lados adiantaram que existe um entendimento para ser alcançado um acordo nas reuniões que vão manter nos próximos dias.



Muitos destes jovens emigrantes, apelidados de “dreamers”, passaram a maior parte da sua vida nos Estados Unidos e são na sua maioria oriundos da América Central e do Sul.



Centenas de jovens portugueses também se encontram nesta situação, embora não exista um número concreto.

Trump procura mais segurança com muro

Sendo uma das bandeiras da sua campanha eleitoral, Donald Trump insiste na continuação da construção do muro entre a fronteira dos Estados Unidos e o México.







O presidente dos Estados Unidos espera alcançar um acordo para o financiamento da construção de mais quilómetros do muro.