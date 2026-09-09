Trump inspira nova sátira de `South Park` e série passa a chamar-se `South America`

"Inspirados pela coragem e pelo patriotismo da Apple e da Google, vamos mudar o nome de South Park para South America", anunciaram os criadores Trey Parker e Matt Stone na rede social X, antes da estreia da 29.ª temporada na próxima quarta-feira.

Os criadores não especificaram se a mudança seria permanente ou se diz respeito ao primeiro episódio da nova temporada, que dará continuidade às paródias centradas no chefe de Estado norte-americano.

No final de agosto, Trump assinou uma ordem executiva para renomear o Lago Ontário, situado na fronteira entre os EUA e o Canadá, para Lago América, na sequência de uma guerra comercial com o país vizinho devido à imposição de tarifas.

No domingo, o presidente publicou um mapa do Novo México com a legenda "New America" (Nova América) na sua rede social, a Truth Social.

Trump já tinha anteriormente renomeado o Golfo do México para Golfo da América.

Esta é a segunda referência ao Presidente dos EUA feita por `South Park` em menos de uma semana.

A série ganhou o prémio Emmy de Melhor Programa de Animação em 06 de setembro e, para celebrar, a equipa publicou uma imagem da sua versão animada de Trump a segurar o prémio, acompanhada da mensagem: "Finalmente conseguiste o teu Emmy".

A temporada de 2025 de South Park focou-se bastante no republicano, retratando-o como um vilão envolvido numa relação amorosa com Satanás.