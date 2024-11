Trump invoca taxas. China avisa que "ninguém ganha guerra comercial"

"A cooperação económica e comercial entre a China e os Estados Unidos é mutuamente benéfica por natureza. Ninguém vai ganhar uma guerra comercial ou tarifária", enfatizou nas últimas horas Liu Pengyu, porta-voz da delegação chinesa em Washington, em post na rede social X.A promessa renovada de Donald Trump surgiu na sua plataforma Truth Social, onde se manifestou, uma vez mais, contra a imigração ilegal - uma das principais plataformas da campanha presidencial que o levou à vitória sobre Kamala Harris.





"A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25 por cento sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos e as suas ridículas fronteiras abertas", escreveu o presidente eleito.



"Milhares de pessoas estão a passar pelo México e pelo Canadá, trazendo o crime e a droga a níveis nunca vistos", insistiu, para acrescentar que as tarifas deverão vigorar "até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os estrangeiros ilegais acabem com a invasão".





Referindo-se diretamente ao Governo de Pequim,

Recorde-se que, na campanha presidencial, o magnata republicano do imobiliário carregou na promessa de aplicar taxas de até 20 por cento sobre todos os bens importados e de 60 por cento, em particular, sobre os originários da China.

, vincou."Representantes da China disseram-me que iriam impor a sua pena máxima, a pena de morte, para os traficantes de droga apanhados, mas, infelizmente, nunca deram seguimento ao assunto e as drogas estão a entrar no nosso país, principalmente através do México, a níveis nunca antes vistos", prosseguiu Trump.

Para a embaixada chinesa em Washington, "a ideia de que a China está deliberadamente a permitir que os precursores do fentanil entrem nos Estados Unidos é completamente contrária aos factos e à realidade".





