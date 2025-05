Trump já aceitou de presente o Boeing 747 do reino do Catar

A oferta desencadeou há uma semana críticas tanto de democratas como de republicanos do GOP de Donald Trump, obrigando o país na semana passada para negociar negócios norte-americanos.





“O secretário da Defesa aceitou um Boeing 747 do Qatar de acordo com todas as regras e regulamentos federais”, vem agora garantir Sean Parnell, porta-voz chefe do Pentágono, adiantando já que “o Departamento de Defesa trabalhará para garantir que as medidas de segurança adequadas e os requisitos de missão funcional sejam considerados para uma aeronave utilizada para transportar o presidente dos Estados Unidos”.





A polémica rebentou há semana e meia quando, durante uma viagem ao Catar, o presidente americano foi subitamente envolvido na oferta do reino de um Boeing 747-8 que se destinaria à frota Air Force One, levantando desde logo ondas tanto fora como dentro da Casa Branca.





Adam Schiff, senador da Califórnia, citou uma seção da Constituição norte-americana nas redes sociais que refere que nenhum funcionário eleito pode aceitar “qualquer presente... de qualquer tipo” do líder de um Estado estrangeiro sem a aprovação do Congresso.





Laura Loomer, aliada de longa data de Trump, veio também a terreiro questionar a possibilidade de esta oferta ir por diante, dizendo que, “se for verdade, isto vai realmente ser uma mancha tão grande na [Administração]”.





Aceitar a oferta revela ainda um certo mal-estar de Donald Trump em relação à Boeing, com quem, enquanto presidente no primeiro mandato, contratualizou uma renovação da frota Air Force One.



Trump queixou-se em fevereiro que a construtora estava atrasada na encomenda. A sua Administração tinha inicialmente negociado com a Boeing dois aviões especializados 747-8 no mandato iniciado em 2016.



A fabricante disse que a aeronave não estaria disponível até 2027 ou 2028 e Trump não poupou nas críticas: “Não, não estou satisfeito com a Boeing. Eles demoram muito a fazer o Air Force One, nós atribuímos esse contrato há muito tempo”.



A entrega do avião à Administração Trump foi confirmada por um porta-voz do Pentágono aoe à. De acordo com a mesma fonte, citada por, o avião valerá cerca de 200 milhões de dólares (176 milhões de euros).