Milhares de pessoas marcharam ontem em protesto contra a tomada de posse de Donald Trump. A marcha decorreu em vários locais, no dia em que o Presidente eleito dos Estados Unidos chegou a Washington.

Donald Trump ofereceu uma receção para mais de 500 convidados no clube de golfe do qual é proprietário, nos arredores da capital norte-americana, com direito a um espetáculo de fogo de artifício.