Trump lamenta condenação de Paul Manafort

O processo está relacionado com contas bancárias no estrangeiro em 31 bancos (de três países diferentes).



Paul Manafort foi considerado culpado de oito dos 18 crimes de que estava acusado.



Ainda não há data para o Tribunal divulgar a sentença.



Donald Trump sempre classificou o processo como “uma caça às bruxas” e lamenta, mas diz que nada tem a ver com o caso.

Outro caso resolvido



Noutro caso, o antigo advogado de Trump, chegou a acordo com a justiça norte-americana.



Michael Cohen declarou-se culpado dos crimes de que estava acusado: fraude bancária, fuga aos impostos e violação das leis federais de campanha.



Mesmo sem referir o nome de Donald Trump acabou por implicá-lo no caso.



Em tribunal Cohen admitiu ter feito pagamentos a pelo menos duas mulheres a "mando de um candidato" presidencial com quem trabalhou.



Duas mulheres que alegavam ter tido casos com Donald Trump e que receberam para ficar caladas.



Agora, Michael Cohen pode ser condenado a uma pena entre os quatro e os cinco anos.