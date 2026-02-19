Trump lamenta detenção do ex-príncipe André e considera-a "muito má" para família real

O republicano falava aos jornalistas à chegada ao Estado da Geórgia, onde abordou a detenção do ex-príncipe e duque de York, que completa hoje 66 anos.

"Acho que é uma vergonha. É muito triste", frisou o chefe de Estado norte-americano aos jornalistas a bordo do Air Force One, quando questionado sobre a detenção.

O irmão do rei Carlos III foi detido enquanto a polícia investiga as alegações de que André Mountbatten-Windsor forneceu a Epstein documentos confidenciais do Governo britânico quando era representante especial para o comércio, entre 2001 e 2011.

"Acho que isto é muito mau para a família real. É muito, muito triste. Para mim, é uma coisa muito triste", apontou Trump, que referiu que Carlos III vai visitar os EUA em breve.

"O rei é um homem fantástico", acrescentou.

Questionado sobre o caso Epstein, o Presidente norte-americano considerou-o "realmente interessante", pois ninguém falava dele quando era vivo, e agora falam.

"Sou eu quem pede falar sobre isto porque fui totalmente ilibado. Não fiz nada, aliás, muito pelo contrário. Ele era contra mim. Lutou contra mim nas eleições, algo que descobri recentemente através dos últimos três milhões de páginas de documentos", referiu o governante.

A administração Trump tem sofrido pressões para divulgar documentos relacionados com a investigação do caso Epstein, o bilionário que morreu em agosto de 2019 numa prisão de Nova Iorque enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores.

A polícia do Vale do Tamisa informou hoje ao final da tarde que o ex-príncipe foi libertado, cerca de 11 horas após a sua detenção, mantendo-se sob investigação, o que significa que não foi acusado nem ilibado.

"Podemos também confirmar que as nossas buscas em Norfolk já foram concluídas", refere o comunicado da polícia.

Segundo a estação BBC, ainda estão em curso buscas policiais na região de Berkshire.

O rei Carlos III manifestou "profunda preocupação" com a situação do irmão, mas declarou que "a lei deve seguir o seu curso", garantindo apoio e cooperação total com as autoridades.

Entretanto, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown anunciou ter enviado uma carta de cinco páginas a várias forças policiais com novas informações extraídas dos ficheiros de Epstein, defendendo justiça para as vítimas menores de idade.

A controvérsia que envolve o ex-príncipe André intensificou-se depois da divulgação, pelo Departamento de Justiça dos EUA, de mensagens eletrónicas que alegadamente indicam a partilha de documentos confidenciais com Epstein.

Carlos III retirou títulos e honras ao irmão, que em 2011 se tinha já demitido das funções de representante especial para o comércio, devido à polémica relacionada com as ligações a Epstein.