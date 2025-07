Trump manifesta interesse em visitar África em encontro com cinco líderes africanos

Num almoço com os cinco líderes africanos - Guiné-Bissau, Gabão, Libéria, Mauritânia e Senegal - Trump discutiu potenciais parcerias económicas com esses países e questões ligadas à imigração.

No final, questionado por uma jornalista sobre se tenciona visitar o continente, Trump afirmou que "gostaria de ir a África, com certeza", acrescentando: "Vamos ver qual é o cronograma, mas eu gostaria muito de fazer isso".

Ao longo do encontro, os líderes elogiaram os esforços do Presidente dos Estados Unidos para tentar resolver conflitos no mundo.