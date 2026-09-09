Trump mobiliza republicanos numa convenção nacional inédita antes das eleições intercalares

O objetivo é mobilizar os militantes para as eleições intercalares de 3 de novembro, que se antecipam difíceis para o partido de Trump.

Trump e JD Vance discursam

Donald Trump está a reunir os seus apoiantes para um evento de dois dias, que arranca esta quarta-feira em Dallas, no Texas.Em causa nestas eleições estão todos os lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado e as projeções não são otimistas para os republicanos.Tal mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes.Os eleitores mostram-se descontentes com o elevado custo de vida e com o aumento do preço dos combustíveis, impulsionado pela guerra no Irão incitada pelos EUA em conjunto com Israel.Ainda assim, Donald Trump aposta na sua popularidade para mobilizar os eleitores. “Ajam como se o meu nome estivesse no boletim de voto, por favor. Saiam de casa e votem", pediu o presidente num comício há algumas semanas.Na quinta-feira é a vez do vice-presidente, JD Vance, discursar na convenção de Dallas.Os secretários da Saúde e do Tesouro, a ex-porta-voz da Casa Branca e o filho de Trump, Donald Trump Jr., também estão na lista de oradores a subir ao palco.O evento de dois dias servirá também de angariação de fundos para o partido. Cada participante deve contribuir com pelo menos 25 mil dólares e a participação numa mesa redonda com Trump custa 250 mil dólares.