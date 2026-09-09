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Trump mobiliza republicanos numa convenção nacional inédita antes das eleições intercalares
A menos de dois meses das eleições intercalares que se preveem difíceis, o presidente dos EUA convocou os republicanos para uma convenção nacional inédita.
Donald Trump está a reunir os seus apoiantes para um evento de dois dias, que arranca esta quarta-feira em Dallas, no Texas.
Esta é a primeira vez que os republicanos se juntam numa convenção sem ser em ano de eleições presidenciais. O objetivo é mobilizar os militantes para as eleições intercalares de 3 de novembro, que se antecipam difíceis para o partido de Trump.
Em causa nestas eleições estão todos os lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado e as projeções não são otimistas para os republicanos. As sondagens sugerem que os democratas conquistarão a maioria na Câmara dos Representantes — que terá todos os seus lugares em disputa — e possivelmente o Senado, segundo o modelo da Decision Desk HQ.
Tal mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes.
Para além disso, as sondagens mostram ainda que a taxa de aprovação de Donald Trump está em queda, situando-se atualmente abaixo dos 35%. Os eleitores mostram-se descontentes com o elevado custo de vida e com o aumento do preço dos combustíveis, impulsionado pela guerra no Irão incitada pelos EUA em conjunto com Israel.
Ainda assim, Donald Trump aposta na sua popularidade para mobilizar os eleitores. “Ajam como se o meu nome estivesse no boletim de voto, por favor. Saiam de casa e votem", pediu o presidente num comício há algumas semanas.
Trump e JD Vance discursam
O momento mais aguardado desta quarta-feira é o discurso de Trump, que deverá falar durante a noite.
Na quinta-feira é a vez do vice-presidente, JD Vance, discursar na convenção de Dallas.
Os secretários da Saúde e do Tesouro, a ex-porta-voz da Casa Branca e o filho de Trump, Donald Trump Jr., também estão na lista de oradores a subir ao palco.
Embora esteja prevista a presença de mais de 100 candidatos e deputados republicanos, muitos não deverão comparecer, evitando associar as suas campanhas a um presidente tão impopular e polarizador.
O evento de dois dias servirá também de angariação de fundos para o partido. Cada participante deve contribuir com pelo menos 25 mil dólares e a participação numa mesa redonda com Trump custa 250 mil dólares.
Esta é a primeira vez que os republicanos se juntam numa convenção sem ser em ano de eleições presidenciais. O objetivo é mobilizar os militantes para as eleições intercalares de 3 de novembro, que se antecipam difíceis para o partido de Trump.
Em causa nestas eleições estão todos os lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado e as projeções não são otimistas para os republicanos. As sondagens sugerem que os democratas conquistarão a maioria na Câmara dos Representantes — que terá todos os seus lugares em disputa — e possivelmente o Senado, segundo o modelo da Decision Desk HQ.
Tal mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes.
Para além disso, as sondagens mostram ainda que a taxa de aprovação de Donald Trump está em queda, situando-se atualmente abaixo dos 35%. Os eleitores mostram-se descontentes com o elevado custo de vida e com o aumento do preço dos combustíveis, impulsionado pela guerra no Irão incitada pelos EUA em conjunto com Israel.
Ainda assim, Donald Trump aposta na sua popularidade para mobilizar os eleitores. “Ajam como se o meu nome estivesse no boletim de voto, por favor. Saiam de casa e votem", pediu o presidente num comício há algumas semanas.
Trump e JD Vance discursam
O momento mais aguardado desta quarta-feira é o discurso de Trump, que deverá falar durante a noite.
Na quinta-feira é a vez do vice-presidente, JD Vance, discursar na convenção de Dallas.
Os secretários da Saúde e do Tesouro, a ex-porta-voz da Casa Branca e o filho de Trump, Donald Trump Jr., também estão na lista de oradores a subir ao palco.
Embora esteja prevista a presença de mais de 100 candidatos e deputados republicanos, muitos não deverão comparecer, evitando associar as suas campanhas a um presidente tão impopular e polarizador.
O evento de dois dias servirá também de angariação de fundos para o partido. Cada participante deve contribuir com pelo menos 25 mil dólares e a participação numa mesa redonda com Trump custa 250 mil dólares.
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