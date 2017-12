Trump muda embaixada de Telavive para Jerusalém

Paulo Alexandre Amaral - RTP05 Dez, 2017, 16:54 / atualizado em 05 Dez, 2017, 17:25 | Mundo

O próprio Mahmoud Abbas deixou um alerta muito incisivo, através do seu porta-voz, contra as intenções do Presidente norte-americano: transferir a embaixada dos Estados Unidos para a cidade santa terá “consequências muito perigosas”.



Com tantos fogos por apagar no que respeita ao alegado envolvimentos de membros da sua Administração na questão do alegado conluio com o Kremlin, poder-se-ia até pensar que Donald Trump está a deitar mão de uma manobra de diversão em Israel, não fosse a questão da embaixada de uma gravidade incontornável.



Uma embaixada em Jerusalém é a chancela de que Israel precisava do seu maor aliado para dar novo impulso a ideia de formalizar Jerusalém como capital israelita. A cidade, no entanto, também é reclamada pelos palestinanos.



A questão levou Trump a contactar os principais líderes da região: o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o rei Abdullah da Jordânia e o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.

“Outros contactos com líderes estrangeiros terão lugar ainda hoje”, acrescentou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.



Em declarações registadas pela CNN, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan considera que a mudança “é um erro fatal” que mais não fará do que reacender o conflito do Médio Oriente.



Da parte de Ancara, que vê a capital em Jerusalém como “uma linha vermelha”, a consequência poderá ser desde logo o corte das ligações diplomáticas com Israel. “Sendo presidente temporário da Organização para a Cooperação Islâmica, vamos estar muito atentos a esta questão”, avisou Erdogan.



O porta-voz do presidente turco deixou o alerta de forma a que Trump pudesse recebê-lo – no Twitter. Uma série de tweets de Ibrahim Kalin sugerem que a decisão não é bem-vinda nos países muçulmanos.



1/We are extremely concerned about reports that the US is preparing to declare Jerusalem as capital of Israel. This would be a fatal mistake and go against international agreements, UN resolutions and historical facts. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 5 de dezembro de 2017

Os avisos partiram não apenas da região mas de aliados ocidentais de Trump, como o presidente francês, Emmanuel Macron.Mas a decisão estava tomada e deve ser fechada ainda esta semana, de acordo com a CNN. Hogan Gidley, outro dos porta-vozes de Trump, assinalava esta segunda-feira a bordo do avião do presidente, durante um briefing aos jornalistas, que a questão não era sequer “se” haveria mudança, mas “quando” se dará essa mudança de Telavive para Jerusalém.